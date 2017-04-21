В Сочи у женщины украли золотые ювелирные украшения Драгоценности пропали в результате квартирной кражи

Автор фото: Петрозаводск ГОВОРИТ

В полицию Хостинского района обратилась сочинка с просьбой, отыскать её пропавшие ювелирные украшения. Она рассказала, что, когда накануне вернулась домой, то обнаружила пропажу золота. Оперативники выехали на место преступления.

Когда сотрудники полиции зашли в квартиру, то сразу обратили внимание на то, что не было ни следов взлома, ни бардака, соответственно, грабитель попал в дом к женщине просто открыв дверь ключом. Однако злоумышленник оставил свои "пальчики". Благодаря отпечаткам определили личность возможного преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Тюменской области. Спустя некоторое время он был задержан. Женщина узнала в лице преступника своего знакомого, с которым познакомилась не так давно, но который уже не один раз успел побывать в её квартире. В один из таких дней он успел сделать дубликат ключей и в момент, пока женщины не было дома, украл её золотые украшения.

Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением уже отправили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи. Теперь ему грозит срок до 7 лет лишения свободы.