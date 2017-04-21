Десятки миллионов рублей арестованы у сына генерала ФСО Лопырёва в Сочи Суд признал законным арест имущества семьи Лопырёва

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У обвиняемого в получении взяток сына генерала ФСО Геннадия Лопырёва были арестованы накануне 19 апреля более 63 миллионов рублей, 1 миллион евро и 350 тысяч долларов, сообщает РИА Новости. Деньги были найдены в ходе обыска квартиры Александра Лопырёва. Лопырёв-младший заявил в суде, что его годовой доход составляет 50 миллионов рублей.

Ссылаясь на пени, которые могут возникнуть при неуплате налога в 13%, Лопырёв-младший выразил обеспокоенность в связи с арестом суммы. Адвокат Александра сослался на свидетеля, который предоставил валютный займ клиенту. Однако Мосгорсуд признал законным обеспечительный арест имущества семьи Лопырёва. Также суд отклонил жалобу на решение Басманного суда, согласно которому была арестована недвижимость сына и супруги генерала ФСО.

Геннадий Лопырёв был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в получении взяток за лоббирование интересов от органзаций при заключении госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Следствием выявлены два случая получения взяток на общую сумму в шесть миллионов рублей.