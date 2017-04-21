Незаконное строительство сразу 6 новостроек выявлено в Сочи Строительство ведется в районе улицы Фабрициуса в Хостинском районе

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Как сообщает пресс-служба администрации города, на 6 смежных участках в садоводстве "Сугутинское" осуществляется незаконная застройка. При этом налицо нарушения правил застройки, так как назначение у земель исключительно под сельскохозяйственные нужды, однако хозяин возводит 2-4 этажные коттеджи, что также не соответствует требованиям к высотности зданий на таких землях. Кроме того застройщик не имеет разрешения на строительство и игнорирует трёхметровые отступы между зданиями.

Администрация выявила факт незаконного строительства после обращения местных жителей с жалобой на строительные площадки в садоводстве. Суммарная площадь незаконных строений составляет 3,8 тысяч квадратных метров. Мэрия подала иск на незаконное строительство, на застройщика уже наложены обеспечительные меры.

Несмотря на то, что на городских сайтах недвижимости информация о данных домах отсутствует, мы знаем, что ежедневно риэлторы привозят на эту стройку людей и предлагают приобрести жилье. Мы предостерегаем граждан от такой сомнительной покупки, строительство ведется незаконно, с нарушением всех норм и правил, без соответствующих документов. Мы продолжим борьбу в рамках своих полномочий и будем добиваться сноса объектов в суде - рассказал начальник управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи Владимир Литвинов.

Строительство уже арестованного объекта также продолжается в Адлере на улице Просвещения. Застройщик намерен узаконить гостиницу через суд при том, что на участке под ИЖС он возводит объект капитального строительства - гостиницу. Помимо отсутствия разрешения, застройщик так же игнорирует неспособность коммунальной инфраструктуры обеспечивать электроэнергией и водоснабжением такой крупный объект.

Активно администрация ведет борьбу с этим объектом в течении месяца. Мы оперативно реагируем на жалобы соседей, выезжаем на объект, передаем сведения судебным приставам. Эти меры приостанавливают процесс, но не позволяют полностью остановить стройку. Даже обеспечительные меры, которые наложены в виде ареста, не остановили застройщика, который, как мы полагаем, спешит достроить гостиницу к летнему курортному сезону, - отмечает Владимир Литвинов.

Также упоминается о собственнике участнка на улице Львовской в поселке Вердане, который незаконно возводит второй этаж по ночам: работы на объекте ведутся с часу до четырёх утра. Тяжба длится уже месяц.