Экстренное предупреждение: завтра в Сочи ожидается сильный дождь Солнечная погода на курорте вновь сменится ненастьем

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Завтра, 21 апреля, в Сочи прогнозируют сильный ливень. Сопутствовать ему будут гроза и не менее сильный ветер.

Согласно информации "ЕДДС г. Сочи" порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Из-за того, что дождь будет идти на курорте ближайшие 4 дня, возможен резкий подъём уровня воды в реках Сочи. Также ожидается понижение температуры: ночью всего до 5 градусов тепла.

Небольшое напоминание всем гостям и жителям курорта, выходя из дома, не забывайте прихватить с собой зонтик.