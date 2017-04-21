Хорек Шурик, Фест и МИРик: кто станет талисманом предстоящего Фестиваля в Сочи В предстоящую неделю пользователям Интернета предстоит выбрать из 10 вариантов один единственный











Сегодня, 20 апреля, стартовал этап открытого голосования конкурса на разработку талисмана XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Прием конкурсных работ завершился 31 марта. В адрес Дирекции ВФМС 2017 поступили сотни заявок с идеями и предложениями для нового фестивального символа. Конкурсные работы приходили из разных уголков земного шара от Азии до Латинской Америки.

С начала апреля экспертное жюри, в состав которого вошли известные российские артисты, дизайнеры, представители Союза художников, Общественные послы фестиваля, отобрали 10 лучших работ. Они уже размещены на официальной странице фестиваля в социальной сети «Вконтакте».

В их число вошли выдуманные персонажи и реальные существа: МИРик, Хорек Шурик, Солнечный зайчик, Медведь Мишаня, Робот Ромашка, Цветы дружбы, Фест, Малинка Калинка, Десница Кудесница и еще один Робот.

В течение ближайшей недели пользователям социальной сети предстоит сделать выбор и определить символ, который и станет талисманом ВФМС 2017. Проголосовать за понравившуюся работу может любой желающий. Для этого необходимо оставить свой голос на главной странице ВФМС в сети «Вконтакте». Имя победителя будет объявлено 28 апреля. Он станет участником фестиваля и в октябре 2017 отправится в Сочи.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября этого года. Он соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве.