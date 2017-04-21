4 мероприятия в Сочи, которые поднимут с дивана
Редакция Сочи Экспресс подготовила специально для своих читателей подборку из 4 событий, которые наверняка скрасят эти дождливые выходные.
Что: Конкурс красоты "Королева Сочи 2017"
Первый региональный конкурс красоты и таланта «Королева Сочи 2017» проводится рамках национального конкурса «Миссис Россия-Мира» и является ежегодным культурно-массовым мероприятием, направленным на пропаганду материнства как национальной идеи возрождения семейных ценностей.
Где: Зимний театр, ул. Театральная, 2
Когда: воскресенье, 23 апреля, 19:00
Что: Библионочь в Центральной городской библиотеке
21–22 апреля 2017 года в библиотеках города Сочи пройдёт Ежегодная всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2017». Главная тема акции будет посвящена Году экологии в России и, конечно, Краснодарскому краю.
В программе:
- Книжная экспозиция «Как прекрасен этот мир».
- Выставка раритетных книг «Отражение минувших дней».
- Выставка-инсталляция «Живи Земля».
- Виртуальные выставки «Исследователи природного наследия Большого Сочи», «Кавказский государственный природный биосферный заповедник», «Памятники природы Большого Сочи», «Природа вокруг Сочи».
- Обзор и выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями.
- Познавательная интерактивная программа «Кубанский вечерок».
Где: Центральная городская библиотека, ул. Чайковского, 4
Когда: пятница - суббота 21 - 22 апреля, 19:00
Что: Фестиваль короткометражной анимации "A4"
С 20 по 26 апреля в кинотеатре Люксор пройдет эксклюзивный показ III Фестиваля анимации стран Вышеградской четверки «А4»: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.
В программе кинокартины "Лижущий звук", "О терзании ногтей", "Космическое джакузи", "Чили", "Страна ковбоев", "Счастливый конец", "Родственная душа", "Фидбэк", "Нереальные фигуры и другие истории 2", "Вчерашняя запись", "Гирос-дэнс".
Где: кинотеатр "Люксор IMAX", Новая заря, 7
Когда: 20 - 26 апреля, 19:00
Что: концерт духовых и струнных инструментов "Окно в Париж"
«Окно в Париж», которое в Сочи распахнут лауреат международных конкурсов Анна Шкуровская (арфа, Москва) и Сочинский симфонический оркестр под управлением главного дирижёра лауреата премии Правительства России Олега Солдатова, откроет удивительную музыкальную панораму.
В программе концерта:
- Клод Дебюсси. «Священный танец и светский танец» для арфы и струнных;
- Морис Равель. «Интродукция и Аллегро» для арфы, флейты, кларнета и струнных;
- Марсель Гранжани. «Ария в классическом стиле» для арфы и струнных;
- Жорж Бизе. Симфония до-мажор.
Где: Зал органной и камерной музыки, Курортный пр-т, 32
Когда: пятница, 21 апреля, 19:00