4 мероприятия в Сочи, которые поднимут с дивана Самые интересные события по версии Сочи Экспресс, которые ждут вас уже сегодня

Автор фото: сеть кинотеатров Люксор

Редакция Сочи Экспресс подготовила специально для своих читателей подборку из 4 событий, которые наверняка скрасят эти дождливые выходные.

Что: Конкурс красоты "Королева Сочи 2017"

Первый региональный конкурс красоты и таланта «Королева Сочи 2017» проводится рамках национального конкурса «Миссис Россия-Мира» и является ежегодным культурно-массовым мероприятием, направленным на пропаганду материнства как национальной идеи возрождения семейных ценностей.

Где: Зимний театр, ул. Театральная, 2

Когда: воскресенье, 23 апреля, 19:00

Что: Библионочь в Центральной городской библиотеке

21–22 апреля 2017 года в библиотеках города Сочи пройдёт Ежегодная всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2017». Главная тема акции будет посвящена Году экологии в России и, конечно, Краснодарскому краю.

В программе:

Книжная экспозиция «Как прекрасен этот мир».

Выставка раритетных книг «Отражение минувших дней».

Выставка-инсталляция «Живи Земля».

Виртуальные выставки «Исследователи природного наследия Большого Сочи», «Кавказский государственный природный биосферный заповедник», «Памятники природы Большого Сочи», «Природа вокруг Сочи».

«Кавказский государственный природный биосферный заповедник», «Памятники природы Большого Сочи», «Природа вокруг Сочи». Обзор и выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями.

Познавательная интерактивная программа «Кубанский вечерок».

Где: Центральная городская библиотека, ул. Чайковского, 4

Когда: пятница - суббота 21 - 22 апреля, 19:00

Что: Фестиваль короткометражной анимации "A4"

С 20 по 26 апреля в кинотеатре Люксор пройдет эксклюзивный показ III Фестиваля анимации стран Вышеградской четверки «А4»: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

В программе кинокартины "Лижущий звук", "О терзании ногтей", "Космическое джакузи", "Чили", "Страна ковбоев", "Счастливый конец", "Родственная душа", "Фидбэк", "Нереальные фигуры и другие истории 2", "Вчерашняя запись", "Гирос-дэнс".

Где: кинотеатр "Люксор IMAX", Новая заря, 7

Когда: 20 - 26 апреля, 19:00

Что: концерт духовых и струнных инструментов "Окно в Париж"

«Окно в Париж», которое в Сочи распахнут лауреат международных конкурсов Анна Шкуровская (арфа, Москва) и Сочинский симфонический оркестр под управлением главного дирижёра лауреата премии Правительства России Олега Солдатова, откроет удивительную музыкальную панораму.

В программе концерта:

Клод Дебюсси. «Священный танец и светский танец» для арфы и струнных;

Морис Равель. «Интродукция и Аллегро» для арфы, флейты, кларнета и струнных;

Марсель Гранжани. «Ария в классическом стиле» для арфы и струнных;

Жорж Бизе. Симфония до-мажор.

Где: Зал органной и камерной музыки, Курортный пр-т, 32

Когда: пятница, 21 апреля, 19:00