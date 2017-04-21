Отключение электричества в Сочи Полный список улиц

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Отключение электричества в Сочи

Полный список улиц

Сегодня, 21 апреля, в Сочи без электроэнергии остались 15 улиц.

С 08:00 до 15:00 не будет света на следующих объектах: ул. Заречная, ул. Искры, ул. Мостовая, ул. Псебайская, ул. Николаевская, ул. Веринская, ул. Тульская, ул. 10 лет Октября, СНТ «Знание», СНТ «Отделочник», ул. Петрозаводская (частично), ул. Лазурная Долина, городская муниципальная свалка, асфальтовый завод.

С 08:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать на улицах: Пионерская (частично), Кошевого (частично), Альпийская (частично), Коммунаров, Центральная, Главная.

До­пол­ни­тель­ную ин­форма­цию мож­но по­лу­чить по те­ле­фо­ну го­ря­чей ли­нии: 8-800-100-15-52, сообщает пресс-служба «Сочинских электрических сетей».