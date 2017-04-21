Спасатели нашли девушку, заблудившуюся в лесу в районе Орлиных скал Жительницу Москвы 25-ти лет обнаружили недалеко от поселка Мацеста

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Спасатели нашли девушку, заблудившуюся в лесу в районе Орлиных скал

Жительницу Москвы 25-ти лет обнаружили недалеко от поселка Мацеста

В ночь с 20 на 21 апреля спасатели ЮРПСО МЧС России искали заблудившуюся в лесу девушку. В четверг вечером, в 23:00, в спасотряд позвонил мужчина и сообщил, что в горнолесной местности в районе Орлиных скал потерялась его девушка. Сначала, созваниваясь с ней, он искал ее самостоятельно, но через какое-то время у заблудившейся сел телефон, и он обратился за помощью к спасателям.

Прибыв на место, сотрудники МЧС обследовали указанный район и спустя несколько часов обнаружили 25-летнюю жительницу города Москва, в горнолесной местности ближе к поселку Мацеста. Медицинская помощь ей не потребовалась. На служебном автомобиле спасатели ЮРПСО вывезли парня с девушкой из леса в черту города, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.