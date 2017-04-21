Предсезонка в Таиланде от ТЦ Sun City Такого еще не было! ТЦ Sun City запустил КРУПНЫЙ РОЗЫГРЫШ

Автор фото: ТЦ Sun City

Такого еще не было! ТЦ Sun City запустил крупный розыгрыш: iPhone, телевизор, путешествие в Таиланд и море других призов ждут тебя.

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Специальный гость мероприятия - "Бригада У".