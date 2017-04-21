Предсезонка в Таиланде от ТЦ Sun City
Такого еще не было! ТЦ Sun City запустил крупный розыгрыш: iPhone, телевизор, путешествие в Таиланд и море других призов ждут тебя.
Просто соверши покупку на сумму от 2000 рублей, предъяви чек у стойки регистрации и получи свой счастливый купон и гарантированный приз - серебряная подвеска. Выполнил? Победил!
Грандиозная распродажа и скидки до 60% с 14 по 29 апреля 2017 года приятно порадуют и помогут тебе стать участником акции.
Стоп-акции: Предсезонка до 29.04.2017 (включительно)!
Специальный гость мероприятия - "Бригада У".
Финал акции состоится 29 апреля 2017 года в 18:00 в ТЦ Sun City
Предсезонка и путёвка в Таиланд может стать твоей!
Источник информации об организаторе, сроках, правилах проведения акции можно узнать по телефонам, указанным в рекламе.
Полные условия акции "Предсезонка" доступны по ссылке
На правах рекламы