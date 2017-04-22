Новый парк культуры и отдыха откроется в Сочи Заложен первый камень парка в честь 80-летия Краснодарского края

Автор фото: пресс-служба администрации курорта

Как сообщает пресс-служба администрации курорта, парк будет расположен в районе Макаренко и будет создаваться при участии горожан. Мэр города уже открыл памятный камень, посвященный стройке парка.

Парк предусматривает богатую флору, в том числе уже представлены экземпляры из красной книги, на территории уже растут деревья и кустарники. Власти обещают построить также развлекательную зону с кафе и аттракционами, две спортивные площадки, учредить зону для пикников, Отдельно отведутся площади под выгул домашних животных. Общая площадь парка составит 15 гектаров.

- Мы уже работаем с администрацией Хостинского района над тем, чтобы создать сквер Фестивальный в районе улицы Фабрициуса и Курортного проспекта. Мы это обязательно сделаем. Сегодня работают жители Бытхи над тем, чтобы создать свой небольшой парк, - рассказал глава города Анатолий Пахомов.

Самой главной визитной карточкой парка станут терренкуры - это пешеходные маршруты, которые представляют собой метод санаторного лечения посредством небольших физических нагрузок при подъеме. В парке предусмотрено девять таких маршрутов и каждый из них будет называться именами районов Кубани.