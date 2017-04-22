Запущена продажа "единых билетов" в Абхазию С 21 апреля в продаже появились билеты на смешанные перевозки в Абхазию

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Анонсированные ранее смешанные перевозки будут открыты 29 апреля, однако билеты можно приобрести уже сегодня, сообщает пресс-служба "РЖД". Прибыв на ЖД вокзал Адлера, сочинцы и гости города смогут сесть на рейсовые автобусы до Нового Афона, Сухума, Пицунды, Гагр, Гудаута. Одновременно с покупкой ЖД билета теперь можно приобрести и талон на поездку автобусом. Оформление такого билета проходит в кассах не ранее, чем за 60 суток до отправления поезда и не позднее, чем за сутки до отправки автобуса.

Пока продажа "единых билетов" возможна только через билетные кассы АО "ФПК", о продаже электронных билетов сообщат предварительно на сайте "РЖД" - rzd.ru.