Во время «Формулы-1» в Сочи «Ласточки» будут ходить бесплатно Также изменится расписание и график движения электричек

Автор фото: zlngrd.ru

Во время «Формулы-1» в Сочи «Ласточки» будут ходить бесплатно

Также изменится расписание и график движения электричек

С 27 по 30 апреля 2017 года в дни соревнований «Гран-при России «Формула-1» в Сочи изменится расписание и график движения пригородных поездов «Ласточка», а проезд в них станет бесплатным. Турникетные линии будут работать в открытом режиме на участках Сочи – Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт – Аэропорт, Сочи – Аэропорт.

Для обеспечения транспортной доступности объектов «Формулы-1» в четверг и пятницу, 27 и 28 апреля, на маршрутах запустят дополнительные поезда. Так, будут курсировать:

- на участке Сочи – Имеретинский Курорт– 25 пар поездов,

- на участке Сочи – Аэропорт – 6 пар поездов,

- на участке Имеретинский Курорт – Аэропорт – 6 пар поездов.

В субботу и воскресенье, 29 апреля и 30 апреля, количество дополнительных пар поездов «Ласточка» будет еще увеличено. В эти дни на маршруты выйдут:

- на участке Сочи – Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский Парк) – 49 пар поездов,

- на участке Сочи – Аэропорт – 8 пар поездов,

- на участке Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский Парк) – Аэропорт – 11 пар поездов.

Маршруты Туапсе – Имеретинский Курорт, Лазаревская – Имеретинский Курорт, Туапсе – Аэропорт и Лазаревская – Аэропорт будут сокращены, конечной остановкой на этих направлениях станет станция Сочи. Оплата проезда на данных маршрутах, а также на маршруте Сочи – Роза Хутор, сохранится действующим порядком по установленным тарифам.