Одобрен законопроект о курортном сборе в Сочи Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

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По результатам обсуждения правкомиссии внесение законопроекта на обсуждение было одобрено 17 апреля, однако 20 апреля в законопроект были внесены некоторые изменения, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

100 рублей в сутки - такая стоимость пребывания в черте курортных зон, в том числе и в Сочи, установлена правительством для всех гостей, кто находится в городе дольше 24 часов. Сбор планируется взымать "в объектах размещения" гостей. При этом такими объектами принято считать не только гостиницы и отели, но и места, где по факту предоставляются услуги размещения. Под такое определение попадают абсолютно все гостевые дома и мини-отели, в том числе и в частном секторе. Физическое лицо, ИП и гостиницы получат статус "оператора курортного сбора" и должны будут пополнять соответствующими сборами региональные бюджеты, а для всех опраторов курортного сбора будет создан специальный реестр. Также будет вестись регулярная отчетность о полученных сборах и перечислениях.

Это эксперимент, который проводит правительство РФ и продлится он пять лет: с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. Власти пока видят проблемы с администрированием подобного налога, однако к сезону 2018 года планируют привести законопроект к законченному виду.