Встреча президентов России и Турции пройдет в Сочи 3 мая Основным вопросом встречи двух лидеров станет ситуация в Сирии

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Встреча президентов России и Турции пройдет в Сочи 3 мая

Основным вопросом встречи двух лидеров станет ситуация в Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдогана 3 мая обсудят в Сочи ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пре­ды­ду­щая встре­ча глав го­су­дарств сос­то­ялась 10 мар­та. По ее ито­гам Пре­зи­ден­та­ми бы­ли дос­тигну­ты до­го­во­рен­ности по нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний меж­ду Мос­квой и Ан­ка­рой. Н

На днях лидеры двух стран уже обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Они обратили внимание на необходимость укрепления режима прекращения боевых действий и продвижения межсирийского переговорного процесса в астанинском и женевском форматах. Путин и Эрдоган также отметили важность тщательного и беспристрастного расследования инцидента с применением химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, произошедшем 4 апреля. Тогда сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 пострадавших при химатаке. Виновником она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Не дожидаясь расследования и не обращая внимания на отсутствие каких-либо доказательств виновности Дамаска, Вашингтон перешел к действиям против сирийских властей. В ночь на 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет по аэродрому «Шайрат», откуда, по мнению Вашингтона, была проведена химическая атака. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.