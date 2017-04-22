Мокрый снег ждут в Сочи в ночь на 22 апреля Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы

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Начиная с вечера 21 апреля и до утра 22 апреля будут сохраняться неблагоприятные погодные условия в Сочи, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Метеорологи прогнозируют усиление ветра, местами порывы до 18 м/с, в высокогорных районах - до 24 м/с, также ожидается дождь, местами сильный, у подножий гор дождь, переходящий в мокрый снег, возможно налипание снега на провода и деревья. Видимость ограничится до 4-10 километров, в отдельных районах до 1 километра, местами грозы.

Спасатели и редакция Сочи Экспресс рекомендуют сочинцам и гостям города быть осторожными и принять все необходимые меры предосторожности по защите своих близких и имущества от возможных последствий стихии. По возможности не пользоваться личным транспортом, не оставлять его рядом с деревьями и прочими конструкциями. В случае происшествий звоните 010.