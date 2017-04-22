Искусственная волна появится в Сочи В городе появится тренировочная площадка для флоубординга

Автор фото: Пресс-служба курорта "Имеретинский"

По сообщению пресс-службы курорта "Имеретинский", подобная волна - первая на Черноморском побережье. Официально открытие запланировано на 8 мая. Появление искусственной волны в Сочи должно положить начало развитию нового для города вида спорта - флоубординга, считают в пресс-службе курорта.

Искусственная волна представляет собой установку, состоящюю из насосов и генераторов. Вода подается под определенным углом к плоскости, благодаря чему воссоздается эффект волны. Площадь катания на такой волне составляет 63.84 кв.м, а длина волны достигает 3 метров. Скорость потока воды составляет порядка 50 км/ч, а толщина воды - около 5 см, что способствует комфортному катанию как профессионалов, так и любителей.

Флоубордниг представляет собой новое направление экстремального спорта, сочетающее в себе элементы сёрфинга, скейтбординга, сноубординга и скимбординга.