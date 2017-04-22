Бывший командир полка ДПС в Сочи объявлен в розыск Мужчина подозревается в получении взяток общей суммой на 8 миллионов рублей

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По сообщению пресс-службы СК РФ, Андрей Геращенко получил суммарно взяток на общую сумму до 8 миллионов рублей. Первая взятка была передана через посредника в феврале 2016 и составляла 500 тысяч рублей. Взятка была передана от директора фирмы, занимающейся эвакуацией автотранспорта. Вторая взятка была того же номинала, от того же директора все той же фирмы, но только уже в марте 2016. Посредника при даче второй взятки задержали, теперь же собрана достаточная доказательная база для задержания Геращенко по п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 30 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в крупном размере и покушение на получение взятки в крупном размере).

В другом деле также фигурируют все те же участники. Ранее в 2014-2015 годах все тот же директор передавал взятки через посредника для Геращенко на сумму 6,9 миллионов рублей. Геращенко по-своему помогал подрядчикам и поставлял им "клиентов" - действовала отработанная схема по задержанию транспорта и последующему его отправлению на эвакуаторах организации.

Сейчас Геращенко скрывается от следствия, он объявлен в федеральный розыск.