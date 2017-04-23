В результате аварии в Сочи "Ниву" разорвало на части (ФОТО) Никто из участников серьёзно не пострадал

Ночью 22 апреля произошла серьёзная авария с участием двух автомобилей марок Мерседес и Нива. В результате столкновения Мерседес получил значительные повреждения, Ниву же разнесло на части. При этом никто из участников аварии серьёзно не пострадал. Со слов очевидцев, водитель Нивы отделался незначительными травмами. Водитель Мерседеса - мужчина с ребенком - были госпитализированы.

По сообщению ГИБДД Сочи причиной аварии стала потеря контроля над сцеплением с дорогой водителем Нивы, вследствие чего автомобиль ушел в неуправляемый занос и его вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с Мерседесом. Сейчас сотрудниками ГИБДД проводятся все необходимые мероприятия по выявлению истинных причин ДТП и выясняются все обстоятельства случившегося.