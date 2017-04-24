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В больнице Сочи скончался ребенок, которого накануне сбила машина Еще двое мальчиков, также пострадавшие в ДТП, находятся в состоянии средней тяжести

В больнице Сочи скончался ребенок, которого накануне сбила машина

Еще двое мальчиков, также пострадавшие в ДТП, находятся в состоянии средней тяжести

В горбольнице Сочи скончался мальчик, которого в субботу, 22 апреля, вместе с двумя подростками сбила машина. В результате ДТП 11-летний школьник поступил в больницу в тяжелом состоянии. Еще двое детей, пострадавших в аварии, находятся в состоянии средней тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает, пишет ТАСС.

Происшествие произошло на улице Фабрициуса в 16:10. По предварительным данным, водитель Kia Rio наехал на бордюр и сбил трех несовершеннолетних в возрасте от 10 до 12 лет, которые стояли на островке безопасности. Пострадавшие были доставлены в больницу. По официальным данным, водитель иномарки был трезв, он наехал на бордюр, не справившись с управлением на скользкой трассе и уходя от столкновения с грузовиком.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается.