Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

2,5 тысячи человек остались без электричества в Сочи В результате непогоды в городе упало 14 деревьев, повреждены 3 машины и снесена крыша

Автор фото: ntv.ru

23 апреля стихия оставила без света жителей пяти улиц поселка Весёлое - пострадали абонентские надземные линии, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Всего на улицах Веселого выходной без света провели 2,5 тысячи человек. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.

Также результатом сильных дождей при порывистом ветре стали 14 упавших деревьев и 3 машины, автовладельцы которых не позаботились об их безопасности заблаговременно, в Хосте на улице Мацестинской с 12-этажного дома ветром сорвало крышу. Пострадавших нет.

За день же всего для ликвидации последствий привлекалось 52 человека и 14 единиц спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС России по краю, все еще сохраняется вероятность подъема уровня воды, поэтому редакция Сочи Экспресс призывает жителей и гостей города оставаться бдительными.