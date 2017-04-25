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Сочинским должникам по водоснабжению поставят "заглушки" Более 2000 квартир могут остаться без возможности слива сточных вод

Автор фото: baurum.ru

По сообщению пресс-службы Сочиводоканала, организация уже вынуждена идти на подобные меры в связи с общей задолженностью неплательщиков, превысившей 47 млн. рублей.

Технически блокировка реализуется посредством "заглушек", установка которых занимает всего 15 минут и не требует работы специалиста Сочиводоканала в квартирах должников. "Заглушка" блокирует выход сточных вод в канализационном отводе абонента, при этом на комфорте соседей это никак не отразится - пользование услугами добросовестными плательщиками продолжится в полном объеме.

Для того, чтобы "заглушку" убрали, потребуется погасить задолженность и оплатить услуги по снятию ограничителя в размере 7 180 руб. 80 коп.