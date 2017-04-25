Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

Строительство ведется в районе улицы Фабрициуса в Хостинском районе

График отключения света в Сочи на 24 апреля Плановые отключения пройдут с 8:00 до 18:00 в нескольких районах города

Автор фото: sv110.ru

Как сообщает пресс-служба "Сочинских электрических сетей", возможны отключения абонентов в связи с работами электрооборудования.

С 08:00 до 17:00: в поселке Дагомыс — ул. Летняя, ул. Старошоссейная, ул. Фестивальная, Батумское шоссе (частично), кафе «Гаяне». В поселке Волковка — ул. Космическая. Ул. Адлерская №4, гимназия №5, д/с №14, магазины, Сухумское шоссе (частично), филиал санатория «Аврора», АЗС №47, с/о «Рассвет».

С 08:00 до 18:00: ул. Пластунская (частично), ВНС «Октябрьская», Сочинский государственный университет, ул. Кипарисовая (частично), переулок Вишневый (частично), по ул. Абовяна: ЖСК «Медик», ЖСК «Лесное», с/т «Вишневый», СНТ «Урожай», СНТ «Ромашка», Мегафон, ВНС, СНТ «Оазис», ул. Альпийская (частично), ул. Докучаева (частично).