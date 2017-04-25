Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

В Сочи феерично откроют шашлычный сезон Фестиваль шашлыка пройдёт уже в эти выходные

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Необычный фестиваль, который стал уже традиционным для Сочи, в этом году пройдёт с 30 апреля по 1 мая на горном курорте "Роза Хутор". Он соберёт лучших поваров города, которые посоревнуются между собой в приготовлении шашлыка на высоте 1170 метров над уровнем моря. Хорошая новость для любителей мяса, ведь обладателя «Золотого шампура» будут выбирать гости, пришедшие на праздник.

Если в первый день, 30 апреля, своё мастерство на суд зрителям представят опытные повара, то во второй день, 1 мая, показать свои умения в области кулинарии сможет любой желающий. Специально для любителей организаторы придумали ещё один конкурс в рамках фестиваля с символичным названием "Шашлык-Машлык".

Всех гостей фестиваля также будут ждать призы и памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.