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Во время шторма в Сочи видели тонущего человека Трагедия произошла в районе санатория Красный Штурм

Автор фото: ЮРПСО

Вечером 22 апреля около 17.35 по местному времени, как сообщают очевидцы происшествия, в районе заброшенного санатория "Красный Штурм" тонул мужчина. Личность тонувшего не установлена. В органы МЧС никто из родственников тонувшего не обращался.

На место прибыл спасательныйотряд МЧС, очевидцы указали на место, где тонул мужчина. Сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС обследовали береговую полосу на расстоянии двух километров в обоих направлениях.

— Поскольку волнение моря составляло 5 баллов, водолазные работы вести было невозможно. С наступлением темноты поиск был приостановлен до улучшения погодных условий, — сообщила представитель пресс-службы ЮРПСО МЧС Римма Чернова.