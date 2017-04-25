В Сочи изъяли 300 литров нелегального вина

Полицейские выявили ещё одну точку незаконной продажи алкоголя
В Сочи изъяли 300 литров нелегального вина
Автор фото: Alcoonline.ru

Очередная точка нелегальной продажи алкоголя была выявлена в горном кластере курорта. На Красной Поляне мужчина торговал вином собственного производства. Всего сотрудниками было обнаружено более 300 литров алкоголя. 

У предпринимателя не оказалось соответствующей лицензии, в связи с чем сотрудники изъяли всю продукцию, составили административный протокол в отношении него и отправили материалы дела в суд, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи. Теперь мужчине нужно будет заплатить штраф. 

Теги: нелегальный алкоголь домашнее вино в Сочи Красная Поляна УВД по г. Сочи