Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

В Сочи изъяли 300 литров нелегального вина Полицейские выявили ещё одну точку незаконной продажи алкоголя

Автор фото: Alcoonline.ru

Очередная точка нелегальной продажи алкоголя была выявлена в горном кластере курорта. На Красной Поляне мужчина торговал вином собственного производства. Всего сотрудниками было обнаружено более 300 литров алкоголя.

У предпринимателя не оказалось соответствующей лицензии, в связи с чем сотрудники изъяли всю продукцию, составили административный протокол в отношении него и отправили материалы дела в суд, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи. Теперь мужчине нужно будет заплатить штраф.