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Крупнейшая на Кубани выставка яхт пройдет в Сочи В Морском порту Сочи яхтенный сезон откроют выставкой

Автор фото: mxpo.ru

По сообщению пресс-центра администрации курорта, с 29 апреля по 7 мая в Морпорту будет организована крупнейшая региональная выставка на воде - Sochi Yacht Show 2017. Организаторы пообещали, что в этом году тематика расширится и охватит не только яхты, но и все прочие атрибуты красивой жизни: элитную недвижимость, спортивные автомобили, а также информация об отдыхе и туризме.

На выставке представят учебный трехмачтовый фрегат "Херсонес", который посетит впервые и осмотреть его сможет любой желающий. Обещают также модели верфей Crownline, Chris-Craft, Cobalt Boats, MasterCraft, модели лодок и буксировщиков от Cigarette, ATLASYCO, Smart Yachts, SEABOB. Обещают также тестовые полеты на гидроранце JetlevFlyer и демонстрацию гидромотоцикла SeaBreacher. Полный список судов и компаний выложен на сайте мероприятия.

На Sochi Yacht Show заявлено более 30 участников из разных стран мира, которые представят товары для спорта и отдыха на воде.