Плановые отключения электричества на 25 апреля
Как сообщает пресс-служба "Сочинских электрических сетей", без света сегодня останутся ул. Тимирязева (частично), ул. Высокогорная (частично), с/т «Фронтовик», ул. Пирогова (частично), ул. Пятигорская (частично), ЖСТ «Фронтовик», ул. Табачная (частично), ул. Абовяна (частично), ул. Грушевая, ул. Альпийская (частично), ул. Докучаева (частично), ул. Мичурина (частично), с/о «Родничок», п. Дагомыс (Батумское шоссе (частично), Барановское шоссе (частично), ул. Российская (частично)), Сухумское шоссе (частично).