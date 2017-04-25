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Администрация будет судиться с застройщиком в Сочи Жилой комплекс возводится на земле под частный дом

Автор фото: пресс-служба администрации города

Как сообщает администрация города, на улице Лавровая 1 строится двенадцатиэтажный многоквартирный дом, однако по документам и разрешению на строительство речь шла об индивидуальном жилом доме. На данный момент застройщик приступает к постройке 4 этажа.

- Администрация города Сочи обратилась с иском в суд о демонтаже незаконно возведенных конструкций и приведении объекта в разрешенное состояние. Кроме того, при подготовке искового материала в суд было установлено, что землепользователь даже не попытался обратиться в администрацию города за получением разрешительной документации, т.е. даже не предпринял попытки, а самовольно возводит в нарушение всех норм данный объект, - рассказал зам. начальника управления земельного контроля администрации г. Сочи Аслан Ачмизов.

Полиция города уже выясняет, на каком основании проживают строители на территории строящегося комплекса. Дата первого суда над застройщиком будет назначена в ближайшее время.