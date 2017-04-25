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Цветовая дифференциация пляжей вводится в Сочи К курортному сезону все пляжи в Сочи будут отмечены разноцветными флагами

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В Краснодарском крае проводится работа по классификации пляжей. Мероприятия направлены на повышение конкурентоспособности объектов туриндустрии и предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о качестве предлагаемых услуг.

Действующим порядком классификации объектов туристской индустрии, предусмотрено три категории пляжей: первая, вторая и третья. Высшей категорией является первая.

– Для удобства отдыхающих при входе на пляж или в наиболее доступном для информирования потребителей месте вывешивается флаг, соответствующий присвоенной категории: I категория – синий флаг, II категория – зеленый флаг, III категория – желтый флаг, – подчеркнули в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Категория пляжа зависит от его оснащенности инвентарем и оборудованием, обеспечивающим соответствующий уровень комфорта гостей, а также от ассортимента оказываемых услуг. Срок действия свидетельства о присвоении категории составит 3 года. Как отметили в ведомстве, выполнение требований безопасности для всех категорий обязательно.

На настоящий момент в Краснодарском крае проклассифицировано 38 пляжей.

Также, по поручению главы региона, к началу курортного сезона все места отдыха должны быть приведены в порядок, при этом особое внимание необходимо уделить подготовке пляжей для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.