Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

Стали известны пункты раздачи георгиевских лент в Сочи Георгиевские ленты смогут получить все желающие сочинцы и гости города

Автор фото: tulasmi.ru

Завтра, 26 апреля, Сочи присоединится к ежегодной акции памяти «Георгиевская лента», с этого дня в городе начнется их раздача. В качестве «пунктов» распространения выбраны наиболее оживленные и посещаемые места.

Как сообщает прессслужба администрации города Сочи, в Центральном районе получить один из главных символов грядущего праздника Победы можно будет на площади Флага, в Хостинском районе - на площади перед кинотеатром «Луч», в Адлерском районе - на пересечении улиц Ленина и Кирова, в Лазаревском районе - на площади перед кинотеатром «Восход». Напомним, что история акции "Георгиевская лента" уходит корнями в 2005 год, когда на просторах интернета появился проект «Наша Победа».

В течение года организаторы собирали и публиковали рассказы о том, как ту или иную семью коснулась Великая Отечественная война, о фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, о фронтовых романах и неизвестных подвигах. Главная цель акции, как и праздника в целом - оставить память новым поколениям, память о людях, победивших в этой страшной войне, и цене, которую пришлось заплатить. Кампания продлится до 8 мая. Георгиевские ленты можно получить с 13:00 до 15:00 в местах распространения.