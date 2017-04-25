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Gran Prix Party в честь Формулы 1 пройдет в Сочи Курорт «Имеретинский» проведет вечеринку Grand Prix Party в честь «Формулы 1»

Автор фото: пресс-служба курорта "Имеретинский"

28 апреля в панорамном ресторане отеля «Имеретинский»4* Lounge&Grill на вечеринку Grand Prix Party в стиле «Формула 1» соберутся специальные гости, звезды эстрады и спорта, известные рестораторы. Настроение на вечеринке будет задавать сет DJ Sergey Squire (Москва), резидента и частого гостя самых модных клубов всего мира, сообщает пресс-служба курорта "Имеретинский".

Гостей праздника ждут конкурсы и розыгрыш ценных призов: сертификатов на проживание в курортном районе «Имеретинский», услуги отеля и SPA-комплекса. В рамках вечеринки пройдет кибер-чемпионат по игре Need for Speed, победитель которого получит кубок и призы от курорта «Имеретинский» и партнеров мероприятия. Организаторы также обещают разыграть билеты на главную трибуну Формулы 1.

Специально для Grand Prix Party шеф-повар отеля «Имеретинский»4* Владимир Волков разработал особое меню. Кроме того, гостей ждут авторские коктейли от партнера вечеринки - бренда Martini.