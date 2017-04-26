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Кому сегодня отключат электричество в Сочи Полный список улиц на 26 апреля

Автор фото: avdet.org

По сообщению "Сочинских электрических сетей", мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение.

На сей раз без света останутся с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Пионерская (частично), ул.Кошевого (частично), в поселках Верхне-Армянское Лоо и Верхне-Армянская Хобза: ул.Разданская, ул.Кировоканская, ул.Рязанская, ул.Белгородская, ул.Рябиновая, переулок Рязанский, ул.Краснооктябрьская, ул.Дачная, переулок Дачный, ул.Лорийская, ул.Центральная, ул.Коммунаров, ул.Линейная, ул.Прибрежная, ул.Матросская, ул.Правды, переулок Штурманский, в поселке Волковка ул.Надежная, ул.Демократическая №№ 1 - 22, ул.Кирова (частично), ул.Карла Маркса №№ 1-8, Армянская апостольская церковь, Кавказский государственный природный биосферный заповедник им.Шапошникова, переулок Бестужева, с/о «Родничок», ул.Следопытов №№ 2-10, ул.Иванова Поляна №№ 1 - 40, с/т «Фронтовик», производственный комбинат пластмассовых изделий; ул.Ландышевая (частично): с/т «Железнодорожник-7», с/т «Железнодорожник», 73-й км, с/т «Заря-2»,с/о «Бриз», с/т «Восход», переулок Ландышевый №51, ООО «Промстроймонтаж»