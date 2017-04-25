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Горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за угрозы схода лавин Пока подняться на «Горки Город» можно только на экскурсию

Автор фото: @dimar_photo

В понедельник, 24 апреля, на горнолыжном курорте «Горки Город» были закрыты все трассы по причине неблагоприятной лавинной обстановки. В экскурсионном режиме можно было подняться до высоты 2200 м.

Непогода в горах разбушевалась. Сегодня, 25 апреля, любителям лыж и сноубордов опять не повезло. Погодные условия сохранились. На отметке выше 1500 метров сохраняется высокая вероятность схода лавин. Как и накануне, подняться в горы можно лишь в экскурсионном режиме до высоты 2200 м.

По прогнозу, до конца текущего дня в горах Сочи будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха на высоте 600 м – минус 3- +2 градуса. На высоте 2000 метров – минус 3-8, сообщили в информационном центре курорта «Горки Город».

По информации гидрометеослужбы, в результате циклона в понедельник в Красной Поляне выпало более 20 см снега. Высота снежного покрова в районе хребта Аибга на высоте более 2000 метров над уровнем моря превышает 4 метра. Планируется, что горнолыжный сезон там продлится до 21 мая. Лавиноопасная обстановка в Сочи сохранится до 28 апреля.