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На майские праздники в центре Сочи ограничат движение транспорта В основном это касается Курортного проспекта 1 и 9 мая

Автор фото: пресс-служба администрации города

На майские праздники в центре Сочи будет ограничено движение транспорта. Временную схему движения представили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской мэрии.

Так, 1 мая во время проведения демонстрации, с 09:00 до 13:00 часть центральных улиц города будет недоступна для движения транспортных средств. Будет перекрыто движение на участке Курортного проспекта от пересечения с улицей Учительской и до главпочтамта.

А 9 мая, на время парада, проезд автотранспорта по Курортному проспекту также будет закрыт до стелы «Подвиг во имя жизни» около парка «Ривьеры». Соответственно, вместе с Курортным проспектом «кирпич» появится на прилегающих улицах и в районе морского порта.

Что касается работы общественного транспорта, то он будет ходить согласно расписанию по измененной схеме. Автовладельцам рекомендуют заранее продумать маршрут объезда или вовсе отказаться в эти дни от передвижения на личном транспорте, говорится на сайте администрации города.