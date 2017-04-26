Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

Строительство ведется в районе улицы Фабрициуса в Хостинском районе

Сочи вошел в «топ-10» популярных городов Сочи вновь оказался в первой десятке самых популярных городов среди иностранцев, правда, только на шестом месте

Автор фото: eurasia-tuapse.ru

Эксперты выяснили, из каких стран этим летом в Россию прибудет больше всего туристов.

Туристический поисковик Kayak.ru создал рейтинг наиболее популярных российских городов для иностранных туристов. Выборка основана на общем числе поисковых запросов из-за рубежа по сравнению с прошлым годом.

Как и в прошлом году лидером стала столица России – Москва, второе место занимает культурная столица - Санкт-Петербург. Омск – на третьем месте. На четвертой строчке расположился Новосибирск, на пятой — Владивосток.

Примечательно, что два направления – Сочи и Иркутск, начавшие набирать популярность у заморских туристов еще в прошлом году, сохранили свои позиции и в 2017. Так, Сочи находится на шестой строчке рейтинга, Иркутск – на седьмой.

Ранее эксперты говорили о том, среди российских курортов на лето 2017 года иностранные гости отдают предпочтение Сочи.