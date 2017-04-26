Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

Между Крымом и Сочи вероятно появится скоростное сообщение Путин поручил как можно скорее разобраться с вопросом морских перевозок между Сочи и Крымом

Автор фото: russika.ru

По сообщению ТАСС, президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области обсудил вопрос о поставке скоростных судов на воздушных крыльях на маршрут Крым - Сочи. При этом глава государства поручил министрам разобраться с вопросом в предельно короткие сроки. Он отметил, что уже есть несколько заинтересованных подрядчиков, которые могли бы организовать сообщение по маршруту и отметил, что победитель определится на электронном аукционе.

- Но само по себе предложение (о скоростных судах) мне очень нравится. <...> Конечно, можно и нужно развивать этот вид транспорта, я уверен, что это будет востребовано. Однако при определенном уровне волнения моря возникают вопросы, которые нужно иметь в виду как раз с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров, - сказал Путин.





