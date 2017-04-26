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Назван срок ремонта трубы коллектора в Сочи МУП Водоканал пообещал отремонтировать трубу к июню

Автор фото: пресс-служба администрации города Сочи

Как стало известно на мероприятии для прессы, которое организовали представители сочинского МУП "Водоканал", окончание ремонтных работ глубоководного коллектора, трубы которого периодически выносит на поверхность моря, запланированы на июнь. Трубу доставят из Турции, а водолазная группа расчистит дно и смонтирует ее.

«Части трубы скреплены фланцевыми соединениями. Упорные участки для фланца были приварены на заводе в Норвегии. В результате заводского дефекта один из стыков оказался почти полностью не проварен, это и привело к аварии. Плюс штормы и другие воздействия на эту трубу», — рассказал о причинах аварии директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский.

Также посетителям показали действующую схему очистку вод, выходящих по двухкилометровому трубопроводу в морскую акваторию. После этого совместно с прессой и представителями независимой лаборатории был организован выход в море на катере с целью взятия проб воды на анализ экспертам Роспотребнадзора. Результаты экспертизы станут известны в ближайшее время.