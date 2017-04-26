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Завтра в Сочи подожгут стадион "Фишт" Сочинские спасатели проведут учения на стадионе

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В преддверии Кубка конфедераций FIFA, который будет проходить с 17 июня по 2 июля 2017 года и в Сочи в том числе, спасатели проведут учения на стадионе "Фишт", который примет несколько матчей. Сотрудники МЧС будут отрабатывать действия при возникновении ЧП, для этого им придётся устроить условный "пожар".

Учения начнутся уже завтра в 10:00 на территории стадиона. Помимо спасателей в учениях примут участие и условные зрители. Среди них окажется и несколько пострадавших. С помощью автолестницы их эвакуируют на специальном вертолёте с медицинским модулем. Также при помощи системы централизованного оповещения, АПК «Безопасный город», радио и телеканалов, проинформируют население и разошлют жителям СМСки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.