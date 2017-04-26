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Обвиненного в двойном убийстве сочинца выпустили досрочно У молодого человека заметили сильное ухудшение самочувствия

Автор фото: lenta.ru

Не прошло и года с момента заключения сочинца Марка Яворского, приговоренного к 7,5 лет лишения свободы, как его отпустили на волю. Связано это с ухудшением его состояния здоровья, а именно зрения - молодой человек практически ослеп за время заключения. Напомним, что 19 августа 2016 года марка Яворского приговорили к 8 годам колонии, затем приговор был смягчен до 7,5 лет. Затем по требованию защиты подсудимый прошел медицинское обследование в тюремной больнице, результатом которого стало его освобождение из-под стражи, сообщает Кавказский узел.

“Он испытывает сильные боли в позвоночнике. Ему нужна срочная и квалифицированная медицинская помощь. У сына в колонии не только полностью атрофировалось зрение, но и отнимается рука, из-за травмы позвоночника”, - рассказала Оксана Яворская, мать подсудимого.



По версии следствия, инвалид по зрению первой группы Яворский причастен к избиению двух проживавших на территории заброшенного санатория в Сочи мужчин, в результате которого те скончались. 11 апреля прокуратура известила его мать о своем требовании изменить приговор. Рассмотрение кассации прокуратуры назначено на сегодня, 26 апреля. При этом мать обвиняемого настаивает на том, что Марк Яворский не способен присутствовать на кассации по состоянию здоровья. Защита просит полностью оправдать Яворского.

Следствие также считает, что Яворский пошел на убийство из-за того, что жертвы пытались изнасиловать его девушку и украли у нее 77 рублей. По версии защиты, когда юноша со своей девушкой уходили с территории санатория, все участники конфликта были живы, что подтверждается записями с камер. Мать Яворского настаивает на том, что сына обвинили незаконно и сделает все, чтобы ребенка оправдали и планирует дойти до Верховного суда и ЕСПЧ, если потребуется.



