Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

Для приезжего в Сочи кража может обернуться 6-летним тюремным сроком Ещё одну кражу на курорте удалось раскрыть при помощи камер видеонаблюдения

Автор фото: Nord-News

Накануне в Сочи произошла очередная кража. В этот раз был похищен мобильный телефон. Однако сотрудникам полиции удалось задержать грабителя "по горячим следам" и вернуть пропажу хозяйке.

Благодаря тому, что большая часть города оборудована камерами видеонаблюдения, вычислить подозреваемого оказалось не затруднительно. На записи отчётливо видно, как кражу совершает молодой мужчина. Им оказался 23-летний ранее судимый житель Кемеровской области. Позже он признал свою вину и рассказал, что приехал в город просто отдохнуть.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи, и теперь ему светит тюремный срок до 6 лет лишения свободы.