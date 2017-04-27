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В Сочи реконструировали ещё один памятник архитектуры Красивейшее здание в стиле модерн в микрорайоне Светлана открывается после капитальной реконструкции

В центральном районе Сочи завершается реконструкция памятника архитектуры регионального значения - бывшей дачи Якобсона, а с середины прошлого века - административного корпуса санатория «Светлана», сообщает ТРК «Вести Сочи».

Двухэтажный дачный дом с мансардой фахверковой конструкции в стиле модерн возвели в 1902 году для хирурга-отоларинголога и профессора Петербургской медико-хирургической академии Александра Якобсона. Стройные архитектурные формы придают строению вид романтического замка, усиливает впечатление открытые галереи по периметру и островерхий шатёр угловой башенки. Стены виллы Якобсона сложены из каштановых досок, положенных плашмя. После революции 1917 года здание использовалось как лечебница, а в 1950-х годах стало одним из корпусов санатория «Светлана».

С дачей Якобсона связаны судьбы многих известных поэтов и писателей, в частности в 1929 году здесь Владимир Маяковский впервые публично прочитал «Стихи о советском паспорте», а в январе 1952 года в ней отдыхал Константин Паустовский.

Со строительством дачи Якобсона связанно несколько легенд. Одну из них в своей книге «Старый Сочи. Воспоминания очевидца» изложил старожил курорта врач-хирург Кирилл Гордон: «Незадолго до постройки этой дачи доктор Якобсон выпустил капитальный труд ''О нарушении половых функций у мужчин'', и сочинцы острили, что здание это построено на ''мужских слезах''».

Деревянное строение со временем ветшало, в начале 1970-х дачу хотели снести, но уникальное здание удалось отстоять. В 1990-х руководство санатория приняло решение полностью разобрать постройку и возвести её заново, практически полностью сохранив первоначальный проект. С тех пор в стране многое поменялось, но решимость завершить начатую когда-то реконструкцию у руководства санатория осталось.

Завершение строительных работ ожидается уже в скором времени, в обновлённом здании вновь расположится административный корпус санатория «Светлана». Гости черноморской здравницы и жители Сочи вновь смогут любоваться архитектурной жемчужиной побережья и познакомиться с историей одной из первых здравниц города.