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Причиной крушения Ту-154 под Сочи стал перегруз По оценкам экспертов, взлетный вес самолета вместо нормативных 98 составил около 110 тонн

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Специалисты, участвующие в расследовании катастрофы, пришли к окончательному выводу, что самолет Минобороны Ту-154, разбившийся в декабре 2016 года в Сочи, потерпел крушение из-за лишнего груза на борту. Одним из основных факторов, ставших причиной трагедии, является дозаправка воздушного судна в аэропорту Адлера.

«При взлете с подмосковного аэродрома Чкаловский вес самолета составлял 99,6 тонн, включая 24 тонны топлива. Это превышало нормативы, но отклонение в 1,6 тонн было несущественным. При таком весе самолет обычно взлетает без особых проблем. В Адлере в его дозаправили под завязку. В результате вес составил около 110 тонн вместо нормативных 98», - поделились выводами с корреспондентами «Газета.ру» эксперты.

По данным издания, экипаж не знал о перегрузе, поэтому взлет осуществлялся, исходя из допустимого веса пилотируемой машины. В ином случае командир судна значительно бы увеличил скорость или вовсе отказался от полета. Эксперты не исключают, что летчики догадались о возникших проблемах и попытались сесть на другую, меньшую по размеру взлетно-посадочную полосу в Адлере. Однако на осуществление этого маневра не хватило высоты.

Напомним, самолет Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.