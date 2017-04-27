Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

Россияне выбирают Сочи Внутренний туристический рынок остаётся за Олимпийской столицей













Согласно данным туристического агентства "Сочи Эскпресс Тур", самым большим спросом среди российских городов на майские праздники всё также пользуется Сочи. Почти 90% отдыхающих отдают своё предпочтение нашему черноморского курорту. Наплыв туристов ожидается в ближайшие выходные. Многие из них уже прилетели в качестве зрителей на третий по счёту Гран-при России по автогонкам Formula-1.

Остальные 10% россиян проведут праздники в гостиницах и санаториях Карелии и Приэльбрусья, а также отправятся в туристический тур по "Золотому Кольцу" России или уедут любоваться красотами Северной столицы. А вот сезон в Крыму, скорее всего, начнётся только в конце мая.