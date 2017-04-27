Россияне выбирают Сочи
Согласно данным туристического агентства "Сочи Эскпресс Тур", самым большим спросом среди российских городов на майские праздники всё также пользуется Сочи. Почти 90% отдыхающих отдают своё предпочтение нашему черноморского курорту. Наплыв туристов ожидается в ближайшие выходные. Многие из них уже прилетели в качестве зрителей на третий по счёту Гран-при России по автогонкам Formula-1.
Остальные 10% россиян проведут праздники в гостиницах и санаториях Карелии и Приэльбрусья, а также отправятся в туристический тур по "Золотому Кольцу" России или уедут любоваться красотами Северной столицы. А вот сезон в Крыму, скорее всего, начнётся только в конце мая.