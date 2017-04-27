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Купюры номиналом 200 и 2000 рублей могут появиться в Сочи уже в октябре Дизайн новых банкнот утвержден, однако детали пока держатся в секрете

Автор фото: http://perekupi.ru

Центробанк РФ решил ускорить выпуск новых денежных знаков номиналом 200 и 2000 рублей. Вероятнее всего, новые купюры появятся в обращении большинства российских городов уже в октябре текущего года. А вот памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года в России, может быть выпущена в первом квартале 2018 года. В отличие от привычных денег ее планируется сделать пластиковой.

«Внешний вид банкнот утвержден, - уверяют источники РИА Новости близкие к ЦБ РФ. – Однако детали пока держатся в секрете. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок».

Официального подтверждения от Центрального банка России пока нет. По заверению пресс-службы ведомства, все идет по намеченному плану. Новыми 200 и 2000 купюрами с изображениями Дальнего Востока и Севастополя сочинцы и другие жители нашей страны смогут расплачиваться с конца 2017 года.