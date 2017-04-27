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СК РФ: «Версия о крушении Ту-154 в Сочи из-за перегруза- это лишь гипотеза» Ведомство рекомендует не делать поспешных выводов о причинах трагедии

Автор фото: https://m.znaj.ua

Следственный комитет России опроверг информацию о том, что разбившийся в Черном море самолет Минобороны, потерпел крушение из-за лишнего груза на борту.

«Появившееся сообщение в прессе о перегрузке воздушного судна ТУ-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела, - говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко. - Отдельно стоит отметить, что окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз. Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов».

Пока же единственной версией, которую полностью исключили спецслужбы является версия о теракте.