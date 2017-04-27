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Реку Сочи «красят» в ядовитые цвета второй день подряд Власти Сочи подозревают диверсию

Автор фото: https://www.sochiadm.ru

Вода в протекающей в центре Сочи одноимённой речке уже второй день подряд приобретает странный и неестественный цвет: накануне вода была насыщенного синего цвета, а сегодня, 27 апреля, стала оранжевой. Понятно, что и жители города, и гости курорта забили тревогу, с ситуацией максимально оперативно разбирались власти курорта.

Виновника удалось установить достаточно быстро: на территории предприятия ОАО "Сочихолод" нашли канализационный сто со следами синей и красно-оранжевой краски, а рядом – в 20 метрах - склад с пластиковыми бочками из-под краски. В 20 м от склада был. По словам источника в пресс-службе мэрии Сочи, на предполагаемом месте происшествия работают сотрудники администрации, полиции, Сочиводоканала и Водостока. Взяты пробы, которые отправлены в лаборатории Росприроднадзора и Водоканала.

Как удалось установить, красящие вещества выливали в ливнёвку около семи часов утра, далее по Хлудовскому ручью краска попадала в реку Сочи, которая протекает всего в 500 метрах. Ну а далее – в Чёрное море.

«Возможно, это такая целенаправленная диверсия, создающая репутационные риски, направленные на срыв курортного сезона в Сочи», — заключил сотрудник пресс-службы администрации города.

Напомним, что неделей ранее губернатор Краснодарского края поручил разобраться с загрязнением реки Псахе в Сочи — тогда река почернела из-за слива в неё канализационных стоков.