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В Черном море обнаружили пароход с сокровищами Судно с ценностями пролежано на дне с 1943 года

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Пароход Boy Federsen (бывший «Харьков»), затонувший во время Великой Отечественной войны, был обнаружен подводно-исследовательской экспедицией в одном из районов Крыма между Севастополем и мысом Тарханкут. Эксперты полагают, что данное судно вывозило ценности с оккупированного немцами полуострова.

«В рамках проекта по поиску затонувших кораблей в Черном море мы организовали экспедицию по поиску подводных лодок Л-23 и Д-4, - делится воспоминаниями в «Известиями» руководитель экспедиции Роман Дунаев. - Во время поиска подводной лодки Д-4 в квадрате ее боевого дежурства было обнаружено крупное судно. После гидроакустических измерений сопоставили с потерянным в этом районе пароходом «Харьков» (Boy Federsen). Идентификация составила 95 процентов. Кроме того, по архивным данным в этом районе это судно как раз было атаковано российской авиацией».

В ближайший месяц участники экспедиции планируют провести детальное изучение парохода и снять о нем фильм. На повестке дня также вопрос подъема парохода.