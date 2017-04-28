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Евгений Плющенко отметит майские праздники на сочинском льду Знаменитый фигурист поборется за кубок «Большого шлема» в составе команды «Ледяные Волки»

Автор фото: http://s13.stc.all.kpcdn.net

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко решил на несколько дней сменить привычное амплуа и попробовать себя в роли хоккейного игрока. В составе команды «Ледяные Волки» выдающийся спортсмен примет участие в «Лиге чемпионов» и сразится за главный приз соревнований – «Кубок Большого Шлема». Помимо этого, участники турнира разыграют между собой Кубок Крутова и «грант» от Министерства спорта РФ на строительство крытого ледового катка в своем регионе. За победу в дивизионе будут бороться и победители Лиги прошлых лет – знаменитые «Казанские Драконы» и «Невский Легион». Получить заветный Кубок финалисты «Лиги чемпионов» смогут из рук президента страны Владимира Путина.

Всероссийский Фестиваль по хоккею среди 156 любительских команд из 76 субъектов РФ пройдет с 4 по 16 мая 2017 года. 10 мая в Ледовом дворце «Большой» состоится Гала-матч Ночной Хоккейной Лиги с участием звезд российского и мирового хоккея, руководителей государства и ряда субъектов государства, а также представителей шоу-бизнеса и творческой интеллигенции.

Предварять эту ледовую схватку будет оригинальная шоу-программа, выполненная в стилистике шестого сезона Ночной Лиги. Зрителей ожидают выступления специальных гостей – группы «IOWA» и Юлии Самойловой, а также масса розыгрышей призов для взрослых и детей на протяжении всего мероприятия.