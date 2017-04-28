Сбор с приезжих будут брать со всех, кто остается в городе дольше чем на сутки

Сочи открывает прямое сообщение с Тбилиси Регулярные рейсы в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю

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Открытие нового регулярного рейса из Сочи в столицу соседней республики намечено 1 мая 2017 года. По данным пресс-службы «Базэл Аэро», полеты будут проходить по понедельникам и пятницам на воздушных судах Airbus A320 вместимостью до 160 пассажиров. Вылет из Международного аэропорта Сочи запланирован на 14:55 по московскому времени. Прибытие в Тбилиси – в 17:00 по местному времени. Время полета длится 1 час 10 минут.

Таким образом, туристы из других городов получают уникальную возможность отлично провести время в Сочи и через несколько дней продолжить свой отдых в Грузии.