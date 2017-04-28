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В Сочи маршрутка столкнулась с легковым авто Авария на Макаренко собрала пробку

Автор фото: bigmir)net

Сегодня, 28 апреля, в Сочи, в микрорайоне Макаренко, произошло ДТП. Предположительно, автомобиль ВАЗ-2107, выполняя поворот налево, не пропустил двигающееся сверху по главной дороге маршрутное такси, после чего произошло столкновение. Удар пришёлся в заднее правое крыло семёрки. Оба водителя и пассажиры маршрутки не пострадали.

ДТП "заняло" одну полосу дороги и движение на некоторое время было парализовано. На место аварии уже выехали сотрудники полиции.